У жителя Кеми украли банку с мелочью, в которой он насобирал 7 тысяч рублей

В совершении кражи подозревается 30-летняя гостья.

Как сообщили в МВД Карелии, 37-летний житель Кеми проводил время у себя дома в компании двух дам. После ухода гостей он обнаружил, что пропала его копилка – банка с монетами достоинством 5 и 10 рублей. По примерным подсчетам, в копилке было более 7 тысяч рублей. Одну из девушек потерпевший знал хорошо, а вторая была ему ранее незнакома – она пришла за компанию с подружкой. Именно эта гостья на некоторое время оставалась одна в комнате, где и находилась копилка.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 30-летняя местная жительница, которая ранее проблем с законом не имела. Фигурантка дала признательные показания и вернула часть монет. По факту кражи возбуждено уголовное дело.