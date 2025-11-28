У жителя Костомукши конфисковали автомобиль за нетрезвую езду

Житель Костомукши осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура города поддержала государственное обвинение по этому уголовному делу.

Как рассказалив надзорном ведомстве, мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Суд установил, что в июне 2023 года его уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение и лишали водительских прав. Несмотря на это, в июле 2025 года он снова сел за руль своего автомобиля «Мицубиси Паджеро Спорт» в нетрезвом состоянии. На улице Ленина в Костомукше его остановили сотрудники полиции.

На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, суд вынес приговор. Мужчину оштрафовали на 205 тысяч рублей. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль «Мицубиси Паджеро Спорт» был конфискован в доход государства.

