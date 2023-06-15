У жителя Петрозаводска, попавшегося пьяным за рулем, конфисковали автомобиль

Суд вынес обвинительный приговор любителю ездить пьяным за рулем, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины, не первый раз пойманного пьяным за рулем.

Петрозаводчанин, которого уже привлекали в мае 2022 года к административной ответственности за нетрезвое вождение, в августе 2022 года был вновь остановлен на Лесном проспекте за рулем в пьяном виде.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Кроме того, у виновного конфисковали автомобиль Kiа. Мужчина не согласился с решением об аресте машины и обжаловал его в Верховный Суд Республики Карелия, который, в свою очередь, оставил приговор без изменения.