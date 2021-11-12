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У жителя Петрозаводска во время ночного застолья шесть раз списали деньги с банковской карты

Новости. Криминал
08:20, 25 Ноября 2021
фото: © pixabay.com

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Приехавшая в гости к петрозаводчанину жительница Кондопоги похитила с его банковской карты 37 тысяч рублей.

В Петрозаводском городском суде в ближайшее время начнется рассмотрение уголовного дела о краже денег с банковской карты.

Как рассказал «Столице на Онего» гособвинитель, помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря, петрозаводчанин в социальной сети познакомился с 19-летней жительницей Кондопоги. Две недели они переписывались по интернету, после чего мужчина пригласил молодую даму к себе в гости, чтобы познакомиться лично. Та согласилась и ближе к вечеру на такси приехала к нему домой в Петрозаводск.

- Мужчина накрыл стол со спиртным, которое стали распивать оба, - сообщил Семен Вяря. – Они гуляли практически целую ночь и в какой-то момент молодая гостья, сославшись на проблемы с работой своего мобильного телефона, на время попросила сотовый у нового знакомого. Не подозревавший ничего плохого, изрядно захмелевший хозяин квартиры неосмотрительно передал мобильник практически незнакомой ему женщине.

В результате, по информации помощника прокурора, в течение трех ночных часов спутница петрозаводчанина совершила шесть операций по перечислению его денег на банковский счет своей подруги в Кондопоге. В итоге, к 5 часам утра мужчина лишился 37 тысяч рублей.

После этого гостья, возвратив кавалеру мобильник, попросилась выйти на улицу, пообещав быстро вернуться. Однако вместо этого на такси возвратилась в Кондопогу. В то же утро мужчина обнаружил списание его денег и обратился в полицию.

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Комментарии

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