Жителя Петрозаводска приговорили к 300 часам обязательных работ за пьяную езду и конфисковали автомобиль

Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Петрозаводска, который осужден за управление автомобилем лицом, в состоянии опьянения.

Установлено, что мужчина, будучи уже привлеченным в 2023 году к административной ответственности за нетрезвое вождение, в марте текущего года вновь сел за руль своего автомобиля «Nissan Primera» пьяным и был остановлен сотрудниками ГИБДД на дороге в местечке Лососинное Прионежского района, сообщили в надзорном ведомстве.

Петрозаводчанина отстранили от управления транспортным средством по результатам освидетельствования на состояние опьянения.

В ходе предварительного и судебного следствия мужчина вину не признал и представил суду договор купли-продажи автомобиля, якобы заключенный с третьим лицом еще до совершения им преступления.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Принимая во внимание позицию прокурора, суд конфисковал у осужденного автомобиль с последующей его передачей в собственность государства.