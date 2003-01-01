У жителя Прионежского района конфисковали автомобиль за пьяное вождение

Мужчина не в первый раз садился за руль под влиянием алкогольных напитков.

В Прионежском районе у 27-летнего мужчины конфисковали легковой автомобиль за вождение под влиянием алкоголя. В прокуратуре республики сообщили, что в январе мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение, его лишили права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

— Судом установлено, что в марте текущего года в Прионежском районе сотрудниками полиции был остановлен мужчина, управлявший автомобилем «КИА РИО». В связи с явными признаками опьянения его отстранили от управления транспортным средством, — подчеркнули в прокуратуре республики.

Суд назначил преступнику наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права на управление автомобилем на 2 года. Автомобиль осужденного изъят и обращен в доход государства.