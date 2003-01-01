У жительницы Карелии конфисковали автомобиль из-за вредной привычки ее возлюбленного

Молодой человек в состоянии опьянения ездил на машине своей девушки.

В Олонецком районе суд вынес приговор местному жителю, который повторно попался на езде в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

32-летний мужчина имел судимость за такое же нарушение. В декабре 2024 года он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ГАИ.

Машина принадлежала сожительнице мужчины, но он постоянно пользовался автомобилем. Суд учел позицию прокуратуры и назначил наказание в виде одного года принудительных работ. С зарплаты мужчины будут удерживать 20% в доход государства.

Автомобиль изъяли и тоже передали государству. Приговор еще не вступил в законную силу.