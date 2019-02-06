У жительницы Карелии на границе отобрали 15 яиц

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Жительница Сортавалы, направлялась домой из Финляндии, пыталась перевезти через границу яйца, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
На границе в МАПП "Вяртсиля" женщину попросили вернуть упаковку сырых яиц в количестве 15 шт.
Как отметила женщина, правил провоза животноводческой продукции она не знала.
В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.
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