У жительницы Карелии на границе отобрали 15 яиц

Жительница Сортавалы, направлялась домой из Финляндии, пыталась перевезти через границу яйца, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

На границе в МАПП "Вяртсиля" женщину попросили вернуть упаковку сырых яиц в количестве 15 шт.

Как отметила женщина, правил провоза животноводческой продукции она не знала.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.