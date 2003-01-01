У жительницы Кондопоги мошенники украли более 900 тысяч рублей

Неизвестные убедили кондопожанку в том, что её данными завладели мошенники.

Мошенники украли у 50-летней жительницы Кондопоги 930 тысяч рублей, об этом сообщили в МВД Карелии. Известно, что по статье о мошенничестве в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Женщине позвонили злоумышленники, представились сотрудниками службы доставки известного маркетплейса и попросили ее назвать код из СМС, чтобы получить товар.

— После того, как заявительница продиктовала нужные цифры, ей стали поступать звонки из Росфинмониторинга и ФСБ. Неизвестные убедили кондопожанку в том, что её данными завладели мошенники. Для того, чтобы она обезопасила свои накопления от преступных посягательств, а силовики смогли «поймать злоумышленников», ей посоветовали осуществить несколько переводов на различные счета, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина даже поехала в Петрозаводск под руководством аферистов, чтобы обналичить средства. Она осознала, что стала жертвой мошенников после того как перевела им деньги.

— Примечательно, что аферисты общались с горожанкой через мессенджер, используя подмену номера. Так они создавали видимость, что с ней действительно связались силовики, — подчеркнули в МВД.