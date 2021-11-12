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У жительницы Медвежьегорска ночью списали с карты 670 тыс рублей

Новости. Криминал
11:52, 21 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Сотрудники уголовного розыска Медвежьегорского района Карелии раскрыли кражу – замешанными оказались родственники женщины.

Полиция Медвежьегорского района возбудила уголовное дело о краже денег с банковской карты 54-летней жительницы районного центра. Женщина обнаружила, что ночью неизвестные похитили 670 000 рублей с её банковского счёта.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Медвежьегорска установили подозреваемого – 33-летнего жителя одного из посёлков и выяснили обстоятельства инцидента.

Мужчина хотел получить денежный перевод, но у него не было счёта в банке. Тогда он обратился к своему дяде, который по договоренности использовал карточку бывшей супруги. Дядя, не задумываясь, одолжил банковскую карту племяннику. Тот при пользовании банкоматом выяснил, что с помощью карты может получить доступ к другим счетам женщины.

Спустя некоторое время он приехал в Петрозаводск, где и совершил преступную транзакцию.

По версии следствия, мужчина успел обналичить 250 000 рублей. Оставшуюся сумму владелица уберегла, заблокировав карту. Полицейским мужчина рассказал, что потратил похищенные средства на собственные нужды – раздал долги, купил машину и пригласил друзей отметить покупки. В полиции подозреваемый признал вину.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-21 12:39:47
Только казнить. :)
кир
2021-11-21 12:12:08
Вот они - потомки 1917 года. :)
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