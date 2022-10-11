УАЗ подмял велосипедиста на дороге в Карелии

В Медвежьегорском районе велосипедист пострадал под колесами УАЗа, который не предоставил ему преимущества в движении, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 10 ноября, в 10.48 в Медвежьегорском районе, на 1 км автодороги "Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа", произошло ДТП.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля УАЗ при выезде с прилегающей территории совершил наезд на 39-летнего велосипедиста, который двигался по главной дороге.

елосипедист госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.