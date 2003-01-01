«Убийственный штраф»: Леонид Белуга прокомментировал собственный приговор

Бизнесмен Леонид Белуга прокомментировал вынесенный Петрозаводским судом приговор.

1 октября судья Татьяна Петина приговорила бизнесмена к штрафу в 499 млн 970 тысяч рублей за дачу взятки в особо крупном размере экс-спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Сегодня, 2 октября, Леонид Белуга, который сумел избежать тюремного наказания, прокомментировал это решение. Он назвал приговор несправедливым, поскольку он подрывает доверие ко всей судебной системе.

— Несмотря на исчерпывающие доказательства, свидетелей и полное отсутствие состава преступления, меня признали виновным и назначили не просто штраф, а убийственный штраф. Сумма в полмиллиарда — это неслыханный штраф даже на уровне России. Я не нефтяник и не торговец бриллиантами, — написал Белуга. — Легко назначать эту сумму, когда не зарабатываешь сам, а живешь на бюджетные деньги и не знаешь, сколько вкалывает предприниматель в регионе и в каких реалиях. С учетом огромных пенсий судьи и прокурора, которые составляют примерно по 150 тыс., 332 года они могут получать свое пенсионное содержание на эти деньги. Но давали они присягу для этой ли «работы»? Ведь их призвание разбирательство, а не подгонятельство. Точнее, разбирательство по закону, а не подгонятельство по указке, желая сохранить свою карьеру и пенсию. Если они думают, что, продав мои объекты, придет такой же, условно с Вологды, и столько же сделает для города, то сильно ошибаются. Как бы ни было, я верю в справедливость, в позитивные изменения, которые могут произойти в стране в связи с кадровыми назначениями, в то, что дремлющая совесть у тех, кто участвует в этой несправедливости, может проснуться. Боремся дальше, — подытожил Леонид Белуга.

При этом он не сообщил, намерен ли обжаловать приговор. Напомним, по версии следствия, а теперь и суда, в 2020 году предприниматель передал экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку взятку в виде скидки 8,6 млн рублей при продаже двух квартир по заниженной цене. Боднарчук, получивший 14,5 лет, сейчас находится на СВО.

Сам Леонид Белуга вину не признал. В последнем слове он утверждал, что никакой взятки не брал, скидку не делал, просто часть средств была передана при свидетелях в виде наличных средств. Белуга утверждает, что в 2020 году ему предлагали дать показания на Геннадия Боднарчука, но он отказался.

Прокуратура потребовала приговорить Белугу к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в десятикратном размере суммы взятки — 86,7 млн рублей. В итоге суд не стал отправлять предпринимателя в тюрьму и просто оштрафовал его почти на 500 млн рублей.