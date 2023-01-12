Убийство 14-летней давности в Карелии раскрыли благодаря свидетелю, переставшему бояться убийцу

В Суоярвский районный суд поступило уголовное дело об убийство мужчины в 2008 году – его до смерти забили палкой и утопили в озере.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

По версии следствия, 14 лет назад обвиняемый пошел в лес со своим знакомым собирать ягоды. Между ними произошел конфликт, подсудимый схватил деревянную палку и избил потерпевшего. Тот скончался на месте. Его труп обвиняемый утопил в озере.

Все это произошло на глазах свидетеля, но из-за страха расправы он никому ничего не говорил. Через много лет свидетель перестал опасаться за свою жизнь и сообщил правоохранительным органам об убийстве.

В результате было возбуждено уголовное дело, которое только теперь направлено в суд.