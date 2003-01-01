Убийство по найму 20-летней давности раскрыли в Карелии

Житель Сегежского района обвиняется в убийстве по найму в 2004 году. За свою «работу» он получил семь тысяч долларов США.
В Петрозаводске перед судом предстанет 55-летний мужчина. Он обвиняется в двух убийствах, совершенных в 1998 и 2004 годах, рассказали в Следственном комитете Карелии.
В конце апреля 2004 года около жилого дома по проспекту Александра Невского в городе Петрозаводске найдено тело 55-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы и спины. Длительное время преступление оставалось нераскрытым. При этом по нему продолжалась следственно-оперативная работа. Помощь оказывал заместитель Председателя Следкома России Александр Клаус.
— В ходе исследования вещественных доказательств на полимерном пакете, который был изъят рядом с телом мужчины в 2004 году, были обнаружены следы пальцев рук неизвестного мужчины. При дальнейшем проведении сравнительного исследования определена принадлежность данных отпечатков уроженцу Сегежского района, которому на момент совершения преступления было 33 года, — рассказали в ведомстве.
Он был задержан на территории Пряжинского района. Мужчина признался, что в апреле 2004 года совершил убийство жителя Петрозаводска по найму, за вознаграждение в размере 7 тысяч долларов США. Для этих целей он заранее приискал пистолет, дождался, когда потерпевший выйдет на улицу из своего дома, после чего произвел не менее 4 выстрелов в область его спины и прицельный выстрел в голову.
Также в ходе следствия фигурант признался еще в одном старом убийстве в октябре 1998 года. Из неприязни он убил знакомого вблизи деревни Нижняя Салма Пряжинского района. Мужчина находился в розыске как без вести пропавший. В ходе ссоры обвиняемый нанес несколько ударов руками и ногами по туловищу и конечностям знакомого, после чего, взяв в руки массивный камень, нанес несколько ударов по его голове.
Обвиняемый находится под стражей. Уголовные дела переданы в суд.
