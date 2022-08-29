Убитый мужчина обнаружен в доме в поселке Карелии

В Прионежском районе задержан местный житель, который обвиняется в жестоком убийстве пожилого человека, сообщили в Следкоме Карелии.
По данным следствия, 14 сентября ночью в квартире жилого дома в поселке Мелиоративный Прионежского района обнаружено тело мужчины 1951 года рождения с множественными ножевыми ранениями.
В кратчайшие сроки следствием предприняты меры по установлению лица, причастного к совершению преступления. Им оказался 35 — летний местный житель.
Сегодня, 16 сентября, обвиняемый взят под стражу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Ведется следствие.
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