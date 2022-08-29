Убитый мужчина обнаружен в доме в поселке Карелии

В Прионежском районе задержан местный житель, который обвиняется в жестоком убийстве пожилого человека, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 14 сентября ночью в квартире жилого дома в поселке Мелиоративный Прионежского района обнаружено тело мужчины 1951 года рождения с множественными ножевыми ранениями.

В кратчайшие сроки следствием предприняты меры по установлению лица, причастного к совершению преступления. Им оказался 35 — летний местный житель.



фото: © СУ СК РФ по РК

Сегодня, 16 сентября, обвиняемый взят под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Ведется следствие.