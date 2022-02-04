Убившая своего младенца жительница Петрозаводска заявила, что не почувствовала родов

В прокуратуре Карелии рассказали подробности громкого дела об убийстве новорожденного ребенка в Петрозаводске.

Ранее в карельском Следкоме сообщили о приговоре жительнице Петрозаводска, убившей своего новорожденного ребенка. Петрозаводский городской суд назначил 36-летней женщине, скрывавшей свою беременность, наказание в виде 3 лет колонии-поселения.

Как уточнили в прокуратуре Карелии, женщина, не желая воспитывать и заботиться о ребенке, родила его дома 12 апреля 2021 года. Сразу после родов петрозаводчанка утопила малыша.

Как рассказала сама женщина на судебном заседании, она не знала о беременности и не почувствовала процесса рождения.

Несмотря на это признание, суд согласился с позицией гособвинителя и признал жительницу карельской столицы виновной в убийстве новорожденного ребенка.

Приговор суда в законную силу не вступил.