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Убивший двух человек житель Карелии попытался запутать суд

Новости. Криминал
10:54, 22 Марта 2022
фото: © tvtver.ru

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Верховный суд республики огласил приговор убийце двух человек из Медвежьегорска.

Прокуратура республики, как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего ранее судимого жителя Медвежьегорска. Мужчина обвинялся в двойном убийстве.

Как было установлено, в ноябре 2020 года осужденный во время пьянки с двумя знакомыми, поссорившись, зарезал их ножом.

При этом свою вину житель Медвежьегорска признал лишь частично, пытаясь объяснить, что защищался от собутыльников. Однако в ходе судебного следствия выяснилось, что убийство он совершил умышленно.

Верховный суд Карелии приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. При этом первые 5 лет виновный будет отбывать наказание в тюрьме, а далее — в исправительной колонии особого режима.

Также суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу родственников погибших — всего в сумме 3 миллиона рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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