Убогие и грязные салоны маршруток злят жителей Петрозаводска

Пассажиры петрозаводских маршруток не желают платить деньги за возможность сидеть на разодранных креслах в грязных салонах.

Пассажиры маршрутных автобусов Петрозаводска возмущены их состоянием. Внутри салонов царит разруха: гнилые стены, разодранные сидения. Читатель паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовал фото, сделанное внутри одного из автобусов.

«Вот за что мы в маршрутках платим деньги: 38-40 рублей? В Питере маршрутки убирают, пора и в Птз их убрать!!! Противно в таких убожествах ездить», — отметил автор поста.

Ранее горожане заявляли, что водители маршрутных автобусов облюбовали место, где они одновременно трапезничают, а затем испражняются.