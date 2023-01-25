Уборка парков и дворов станет объектом внимания властей Петрозаводска в ближайший понедельник

На планерке в городской мэрии 30 января обсудят уборку парков, скверов, пешеходной инфраструктуры и дворов.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети анонсировал тему ближайшей городской планерки. Ею вновь станет уборка города, но проверят теперь не Кондопожское ДРСУ.

Немалую часть города убирают другие организации. Парки, скверы и пешеходная инфраструктура — зона ответственности Городского комбината благоустройства. А за порядок во дворах отвечают управляющие организации. Более подробно об их работе и контроле за содержанием вверенных им территорий поговорим на предстоящей планерке. С докладами выступят председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова и руководитель Городского комбината благоустройства Анна Филатова. А начальник Управления государственного жилищного надзора и лицензионного контроля республиканского Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Андрей Нестеров расскажет о работе управляющих компаний и ТСЖ», — написал Владимир Любарский.

Градоначальник напомнил, что планерка начнется в 10.00. Трансляцию можно будет посмореть на его странице либо на сайте мэрии Петрозаводска.