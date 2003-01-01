Уборка снега, отключения тепла и света: как Петрозаводск пережил каникулы

На планерке в мэрии Петрозаводска 12 января рассказали о том, как городское хозяйство пережило новогодние каникулы.

По словам руководителя ЕДДС Сергея Димитриева, с 1 января по утро 12 января в ЕДДС поступило 2349 обращений, что почти на тысячу меньше, чем в прошлом году. В карельской столице с начала года произошло 10 пожаров, 6 ДТП с одним пострадавшим. 7 раз выезжали спасатели. На коммунальных сетях горячего и теплоснабжения произошло 5 отключений, холодного снабжения — 4, электроснабжения — 4. По линии управляющих компаний 2 отключения электроснабжения и 8 теплоснабжения. Скорая выезжала 2579 раз. По вопросам уличного освещения поступило 9 обращений (год назад 22). 148 раз горожане жаловались на плохую уборку снега и гололед, годом ранее таких обращений было 391. На сосульки поступило 40 жалоб, что в два раза меньше, чем год назад. В целом, эти новогодние каникулы, констатировал Димитриев, прошли значительно спокойнее, чем прошлогодние.

Кроме того, сотрудники администрации доложили, что основные жалобы поступали по уборке снега. «Кондопожское ДРСУ» вывезло за новогодние каникулы 1800 тонн снега, круглосуточно на дорогах работает 33 единицы техники. Жалобы горожан в мэрии видят и планово все отрабатывают.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова отметила хорошую работу коммунальных и аварийных служб в праздничные дни, а также значительное снижение фактом заморозки систем отопления зданий.

