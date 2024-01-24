Уборка снега ждет два крупнейших района Петрозаводска

На Древлянке и Кукковке в ночь на 26 января пройдут снегоуборочные работы.

В ночь с четверга на пятницу планируются снегоуборочные работы на нечетной стороне улицы Ровио, нечетной стороне улицы Древлянка, на бульваре Интернационалистов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГИБДД попросили автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей, а также информационные таблички под знаками.

Стоянка транспорта на улицах, где будут убирать снег, будет запрещена. Автомобили, мешающие работе техники, эвакуируют на спецстоянку.