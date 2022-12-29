Уборкой обочин от снега в Петрозаводске займется шнекоротор (ВИДЕО)

Автопарк кондопожского ДРСУ, которое отвечает за уборку улиц Петрозаводска, пополнился новой техникой.

Муниципальный контракт по уборке дорог карельской столицы от снега предусматривает работу техники по уборке снежных валов с обочин. Об этом на своей странице в соцсети написал глава города Владимир Любарский.



«Горожане не раз писали мне личку о том, что для качественной уборки улиц необходим шнекоротор. Такая техника в карельской столице давно не использовалась при зимнем содержании дорог, однако ее преимущества неоспоримы: важная задача шнекоротора – уборка снежных валов с обочин, которые образуются после прохода КДМ и грейдеров», - написал он.



По его словам, на днях автопарк кондопожского ДРСУ пополнился шнекоротором. 29 декабря подрядчик начал обкатывать эту технику на Сулажгорской улице.



«Ее можно использовать не только при уборке валов, но и сразу – после выпадения осадков. Погрузка снега в самосвалы может быть как фронтальной, так и боковой, - отметил Любарский. -

Еще одно преимущество шнекоротора – возможность отбрасывать снежные валы в сторону. Это позволяет экономить на вывозке снега без ущерба качеству уборки. Отбрасывать снег можно на широкий газон или в лесополосу. Это актуально, к примеру, для Карельского и Лесного проспектов или той же Сулажгорской улицы».



В ближайшие дни шнекороторная установка «заработает в полную мощь», заявил градоначальник.