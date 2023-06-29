Уборкой парков и скверов Петрозаводска займется новый подрядчик

С 1 июля уборкой парков и скверов Петрозаводска займется кондопожское ДРСУ, сообщили в мэрии.

Об этом на своей странице в соцсети рассказала врио главы карельской столицы Инна Колыхматова. Она отметила, что на аукцион, который объявила администрация, никто не вышел, в том числе и предыдущий подрядчик – ООО «Городской комбинат благоустройства».



«Встретилась с руководством ДРСУ. Обсудили наши общие цели и критерии качества выполнения работ, которые предусмотрены контрактом. Работа ответственная, «Городской комбинат благоустройства» в силу своего большого опыта справлялся с ней хорошо, пусть и с некоторыми нареканиями со стороны горожан», - цитирует врио главы города пресс-служба мэрии.



По ее словам, кондопожское ДРСУ – компания знакомая, после ее прихода в Петрозаводск качество уборки городских дорог заметно улучшилось.



«Теперь такого же результата ожидаем и на общественных территориях. Специфика этих работ хоть и схожая с содержанием улиц, но все-таки имеет свои нюансы, поэтому в компанию набрали узких специалистов - бывших сотрудников «Городского комбината благоустройства». Уход за цветами на клумбах и в вазонах, например, требует определенных знаний. Ну а с техническим оснащением у кондопожского ДРСУ все в порядке. В автопарке компании большое количество машин и оборудования», – написала Колыхматова.



Контракт с ДРСУ на уборку общественных территорий заключен на три месяца. Контролировать работу будут специалисты управления благоустройства и экологии. В случае выявленных нарушений предусмотрены штрафные санкции.



По поводу уборки общественных территорий горожане могут обращаться напрямую к подрядчику - в личные сообщения официального паблика «Кондопожского ДРСУ».