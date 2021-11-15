Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

В Петрозаводске на субподряде будет работать Кондопожское ДРСУ.

Как стало известно, власти Петрозаводска решили привлечь к уборке города государственное предприятие – Кондопожское ДРСУ. Об этом сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский. По словам Любарского, государственное предприятие на улицы Петрозаводска выходит в качестве субподрядчика для усиления мощностей.

Корреспондент «Столицы на Онего» специально съездил в Кондопогу, чтобы посмотреть, как убирается город бумажников.

И.о. главного инженера Кондопожского ДРСУ Светлана Лепёхина рассказала о работе предприятия и показала новую технику, которая скоро будет убирать дороги Петрозаводска.

Нигде не заметно следов бушевавшего накануне снегопада. Светлана показывает на обочину дороги, где снег вычищен до самого тротуара. Между бордюром и дорожным полотном нет ни намека на снежную прослойку. Такого качества удается добиться благодаря новому ротору — одному из последних приобретений предприятия.

— Я всегда удивляюсь, когда приезжаю в Петрозаводск и вижу, что проезжая часть сужена. Мы такого не допускам. Если мы не соблюдаем нормативную ширину проезжей части, нас штрафует ГИБДД и заказчик — администрация Кондопожского муниципального района.

Как выглядит нормативное содержание улиц, жители Петрозаводска скоро смогут увидеть своим глазами — Кондопожское ДРСУ возьмет на себя часть работы по очистке от снега карельской столицы. Первые снегоуборочные машины планируются к отправке в Петрозаводск в ближайшие дни. Кроме того, управлению будут переданы базы Петрозаводского ДРСУ, которое станет филиалом Кондопожского предприятия. Оно будет работать на субподряде у коммерческой фирмы «ТехРент», которое сейчас обслуживает дороги Петрозаводска, но в дальнейшем, ДРСУ возможно, станет основным подрядчиком — не только зимой, но и летом. Для этого у Кондопожского управления есть все ресурсы — в том числе, новый асфальтовый завод.

Подробнее читайте в нашем репортаже из Кондопоги.