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Уборщица нашла на пляже останки загадочного существа с похожими на ласты лапами

Новости. Общество
19:40, 13 Апреля 2021
фото: страница Lisa Jlo Richard в Facebook
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Жительница валлийского города Суонси нашла на пляже разлагающуюся тушу загадочного морского существа.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Wales Online.

8 апреля 33-летняя уборщица Лиза Ричард (Lisa Richard) поехала гулять с собаками на пляж в городе Порткол, графство Бридженд.

Женщина увидела на берегу странное мертвое существо. У него были четыре лапы, похожие на плавники.

На пляже собралась толпа желающих посмотреть поближе на неизвестное создание. Ричард рассказала, что длина существа составляла около полутора метров.

Состояние найденного Ричард существа позволяет предположить, что оно умерло давно. Из-за того, что труп животного сильно разложился, идентифицировать его непросто. Предположительно, это может быть мертвый тюлень.

Иногда тюлени встречаются в этом регионе, хотя обычно их наблюдают западнее и ближе к концу года.

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