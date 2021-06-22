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«Убрать поваленные после вчерашнего урагана деревья»: стихия обрушилась на север Карелии

Новости. Происшествия
11:54, 23 Июня 2021
фото: © Заповедник «Костомукшский»

В Костомукшском городском округе ликвидируют последствия недавнего шторма.

Стихия, прошедшая по северным районам Карелии 22 июня, наделала немало бед. Так, в заповеднике «Костомукшский» пришлось даже на время закрывать туристическую тропу, чтобы справиться с последствиями шторма.

«Друзья! Сегодня вход на тропу „Удивительное рядом“ ограничен. Это временная мера, чтобы у нас была возможность убрать поваленные после вчерашнего урагана деревья и позаботиться о вашей безопасности», — написали в паблике заповедника.

Также вчера в Костомукшском городском округе произошло отключения электричества — об этом проинформировало МЧС. Благодаря оперативно проведенным восстановительным работам электроснабжение было восстановлено тем же вечером.

Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды на севере республики, в том числе в Костомукше.

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Комментарии

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кир
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