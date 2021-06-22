«Убрать поваленные после вчерашнего урагана деревья»: стихия обрушилась на север Карелии

В Костомукшском городском округе ликвидируют последствия недавнего шторма.
Стихия, прошедшая по северным районам Карелии 22 июня, наделала немало бед. Так, в заповеднике «Костомукшский» пришлось даже на время закрывать туристическую тропу, чтобы справиться с последствиями шторма.
«Друзья! Сегодня вход на тропу „Удивительное рядом“ ограничен. Это временная мера, чтобы у нас была возможность убрать поваленные после вчерашнего урагана деревья и позаботиться о вашей безопасности», — написали в паблике заповедника.
Также вчера в Костомукшском городском округе произошло отключения электричества — об этом проинформировало МЧС. Благодаря оперативно проведенным восстановительным работам электроснабжение было восстановлено тем же вечером.
Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды на севере республики, в том числе в Костомукше.
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