Убыточное Петрозаводское ДРСУ прекратило существование и вошло в состав другой госкомпании

Петрозаводское ДРСУ вошло в состав Кондопожского ДРСУ, которое теперь будет основной компанией по содержанию дорог карельской столицы.

Об этом сообщил сегодня министр транспорта Сергей Щебекин на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Кондопожского района.

По его словам, произошло «поглощение» Петрозаводского ДРСУ.

«Потому что Петрозаводское ДРСУ было убыточным», — пояснил министр.

По его словам, после слияния Кондопожское ДРСУ сохранило название.

«У многих это вызывает определенные вопросы, как это Кондопожское ДРСУ будет убирать город Петрозаводск. Потому что оно будет большое, будет развиваться и обслуживать не только город Петрозаводск. А его название — историческое», — пояснил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он отметил, что на развитие предприятия выделено серьезное финансирование, и планируются дополнительные ассигнования.

«Мы должны получить современное ответственное предприятие, вооруженное по последнему слову техники. Я надеюсь, такие зимы у нас возобновятся и будут постоянно, потому что зима должна быть зимой. Но мы должны быть к таким зимам готовы. А то мы привыкли, что у нас до середины января дождь идет. Может быть, эти времена пройдут, и мы вернемся к нормальной зимней погоде», — добавил губернатор.