Учащиеся двух школ Петрозаводска в полном составе находятся на дистанционном обучении

Заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в Петрозаводске привела к переводу на дистанционное обучение всех учащихся двух школ города.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии руководитель информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко.

«Массового выхода на дистант в настоящее время не планируется. Вместе с тем, решения принимаются отдельно по каждому учреждению. Так, с завтрашнего дня с удаленного обучения выходят ученики школы № 46 — образовательное учреждение несколько дней работало дистанционно. В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на удаленном обучении до 7 февраля остаются ученики школы № 9. В остальных школах зарыты отдельные классы», — сказала руководитель управления.