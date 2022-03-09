Учащиеся техникумов Петрозаводска собрались на патриотический флешмоб (ФОТО, ВИДЕО)

Акция оказалась приурочена к очередной годовщине присоединения Крыма.

На площади Кирова в Петрозаводске днем 18 марта собрались учащиеся городских техникумов и активисты молодежных патриотических организаций, чтобы выстроиться в две литеры – «Z» и «V», которые стали символами российской спецоперации на Украине. Участников флешмоба оказалось около полусотни, для обеспечения безопасности которых полиция оцепила всю площадь.

Все происходившее с воздуха снимал квадрокоптер. Патриотическая акция была приурочена к очередной годовщине присоединения Крыма.