Учащихся 31 класса в Карелии отправили на карантин из-за роста простудных заболеваний

Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в Карелии.
Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Карелии. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора. Всего на минувшей неделе зафиксировано 4964 новых случая заболевания ОРВИ и гриппом. Это на 21% больше, чем неделей ранее (+ 860 случаев).
— Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 35,5%. Это характерно для всех возрастных группах, - говорится в сообщении.
За прошедшую неделю в республике приостановлена деятельность 31 класса в 13 школах (Петрозаводск, Кемский, Кондопожский, Пудожский, Суоярвский районы), 5 групп в 4 детских садах (Сортавала, Пудожский, Медвежьегорский районы).
Среди вирусов выделены риновирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, сезонного коронавируса, COVID-19 (31 случай), вирусы гриппа А (Н3N2).