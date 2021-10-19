Участие общественников в обсуждении вопроса об установке в Петрозаводске памятника Олегу Далю оказалось под вопросом

На заседание Градостроительного совета карельской столицы можно попасть только по QR-коду о вакцинации от ковида.

Градостроительный совет Петрозаводска намеревался 21 октября рассмотреть коллективное обращение горожан об установке в карельской столице памятника советскому актеру Олегу Далю. Однако как рассказали «Столице на Онего» авторы обращения, их участие в этом обсуждении оказалось под вопросом, поскольку в мэрии их предупредили, что на заседание Градостроительного совета можно будет попасть только по QR-коду о вакцинации от ковида.

Напомним, с инициативой открытия в Петрозаводске памятника Олегу Далю выступила группа поклонников творчества актера. В конце 70-х годов он снимался в главной роли в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре», поставленной по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», и многие считают эту роль лучшей актерской работой Даля. Съемки фильма проходили в Петрозаводске, и инициаторы установки памятника хотели бы увековечить артиста в образе его героя — инженера Виктора Зилова.

Между тем в конце прошлой недели в Карелии была введена система QR-кодов для посещения общественных мест. С 15 октября в кафе, музей, кинотеатр и фитнес-центр жители Карелии смогут попасть только по предъявлению цифрового сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста.