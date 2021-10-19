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Участие общественников в обсуждении вопроса об установке в Петрозаводске памятника Олегу Далю оказалось под вопросом

Новости. Общество
11:12, 19 Октября 2021
фото: Олег Даль globallookpress.com © Igor Gnevashev / Russian Look

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На заседание Градостроительного совета карельской столицы можно попасть только по QR-коду о вакцинации от ковида.

Градостроительный совет Петрозаводска намеревался 21 октября рассмотреть коллективное обращение горожан об установке в карельской столице памятника советскому актеру Олегу Далю. Однако как рассказали «Столице на Онего» авторы обращения, их участие в этом обсуждении оказалось под вопросом, поскольку в мэрии их предупредили, что на заседание Градостроительного совета можно будет попасть только по QR-коду о вакцинации от ковида.    

Напомним, с инициативой открытия в Петрозаводске памятника Олегу Далю выступила группа поклонников творчества актера. В конце 70-х годов он снимался в главной роли в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре», поставленной по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», и многие считают эту роль лучшей актерской работой Даля. Съемки фильма проходили в Петрозаводске, и инициаторы установки памятника хотели бы увековечить артиста в образе его героя — инженера Виктора Зилова.

Между тем в конце прошлой недели в Карелии была введена система QR-кодов для посещения общественных мест. С 15 октября в кафе, музей, кинотеатр и фитнес-центр жители Карелии смогут попасть только по предъявлению цифрового сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста.

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Комментарии

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Kon
2021-10-19 11:40:56
Предлагаю в центре города снести к чёртовой матери какой нибудь торговый центр и на этой площади поставить памятники всем артистам которые снимались в Карелии и установить пьедесталы для тех кто еще будет сниматься. А в центр площади перенести Ленина с заменой шапки на кепку. Готов к слушаньям.
QR код имеется, купленный.
Кир
2021-10-19 11:18:34
Не сходите с ума. Сначала удалите гигантского Ленина, которого даже дети боятся и не спят ночью.
Саныч
2021-10-19 12:00:05
Кир, я бы оставил. История всёж.
Кир
2021-10-19 12:09:46
Саныч, другие примеры есть. Улица казненного террориста Кузьмина зачем есть в его честь? Надоели двойные стандарты. :)
Кир
2021-10-19 12:35:02
Саныч, так точно.
Саныч
2021-10-19 12:23:27
Кир, мы как сообщество людей, ходим вокруг да около. Надо просто решить проблему.
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