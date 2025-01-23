Участие в ненужных спорах назвали признаком приближающегося слабоумия

Психиатр рассказал о нескольких ранних признаках деменции, которые обычно игнорируют.

У слабоумия есть несколько признаков, которые легко пропустить, рассказал психиатр Дэниел Амен. На первые и чаще всего игнорируемые симптомы этого когнитивного расстройства он указал в социальной сети TikTok, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

По словам Амена, о деменции может говорить внезапно развившаяся депрессия. «Депрессия удваивает риск болезни Альцгеймера у женщин и в четыре раза увеличивает риск у мужчин», — подчеркнул он. Трудности, связанные с ухудшением когнитивных способностей, могут привести к чувству глубокой печали или безнадежности, а вызывающе слабоумие болезни могут повредить части мозга, отвечающие за эмоции и поведение, объяснил он.

Другим начальным признаком деменции Амен назвал заметное снижение способности запоминать что-либо. «80 процентов людей, которые говорят, что их память хуже, чем 10 лет назад, имеют 80-процентную вероятность того, что она продолжит ухудшаться», — предупредил он. По мере прогрессирования заболевания симптомы усугубляются и становятся более очевидными: они могут включать усиление спутанности сознания и изменения поведения.

Наконец, еще один ранний тревожный сигнал деменции, по мнению доктора Амена, — это «недальновидность и импульсивность», к примеру, принятие неверных финансовых решений или участие в ненужных спорах.