Участие в Олимпиаде в Милане примет тренер из Карелии

Уже завтра, 6 февраля, в Милане откроются XXV зимние Олимпийские игры. Участие в них примет тренер из Карелии.

Карельский тренер Николай Дундуков вместе с молдавской командой по биатлону примет участие в Олимпиаде. «Столица на Онего» уже рассказывала подробно об этом. Для Николая это было мечтой — оказаться на Олимпийских играх. И в данный момент его мечта сбывается. Он уже в Олимпийской деревне, команда проходит акклиматизацию. Он поделился с нашим изданием первыми впечателниями.

— Как я уже рассказывал в прошлом интервью, детская мечта сбылась, и эмоций в первый день было море. Сейчас всё потихоньку входит в рабочую колею. Специфика этой Олимпиады в Милане в том, что мы разбросаны по разным кластерам. Например, биатлонные соревнования проходят в Антхольце, а мы живем здесь, в этой олимпийской деревне, которую даже деревней не назвать.

Объясню почему: здесь находится только биатлонная часть Игр, всего около двухсот человек. Базово это ощущается как обычный этап Кубка мира. Но, безусловно, олимпийские декорации вокруг — вы, может быть, видели их в моих сторис — добавляют свой шарм и даже создают дополнительное, но приятное давление от уникальности момента.

Сегодня планирую сам выйти покататься, опробовать трассу. Условия здесь для сервис-групп, особенно для наших, непростые: сложный, влажный снег, много свежего, температура скачет с плюса на минус. Будет очень сложно работать.

Сейчас у нас непростой период акклиматизации. Мы находимся на высоте около 1600-1700 метров (точную цифру не назову), а живем чуть ниже. Приехали мы сюда сразу после Чемпионата Европы в Шушене, который проходил на уровне моря. Переход с равнины на высоту всегда дается тяжело — третий, седьмой, восьмой день адаптации у каждого спортсмена проходят по-своему. Первая гонка — индивидуальная (20 км у мужчин, 15 км у женщин) — у нас как раз на восьмой день, так что будет непросто.

И вот эта самая специфика деревни тоже немного убирает ощущение глобального праздника. Мы живем в разных отелях. С нами в одном живут команды Великобритании, Молдовы, Словении, Южной Кореи и Эстонии, а остальные раскиданы по другим. Ситуация очень похожа на чемпионат мира в прошлом году в Ленцерхайде или в этом году в Эстерсунде: часть команд в одном месте, часть в другом, курсируют шаттлы.

Но завтра уже будет церемония открытия. Я иду на нее вместе со спортсменами и надеюсь там подцепить эту атмосферу праздника. Плюс мы поедем поддержать наших лыжников-спринтеров, когда у них не будет пересечений с биатлоном. Думаю, там тоже почувствуем великолепную олимпийскую атмосферу, — говорит Николай.

Напомним, Николай Дундуков тренирует молдавскую сборную. Его главная цель как старшего тренера — вывести каждого отобравшегося спортсмена на максимально высокий результат на Олимпийских играх. Им предшествовал Чемпионат Европы, который проходил в Норвегии.

— Чемпионат Европы в Норвегии был для нас очень важен, но мы выступили неидеально. Задачи стояли высокие: попасть в топ-12 в эстафете и в личных гонках, так как от этого зависит получение государственных стипендий спортсменами на следующий год. К сожалению, мы с этими задачами не справились.

Погода в Шушене была сложной — мороз около -7°-8°, что после плюсовых температур в Германии ощущалось особенно остро. Ребятам было тяжело работать на огневом рубеже, мерзли руки и тело. Но, несмотря на результаты, по итогам долгого отбора в течение сезона мы сформировали команду, которая теперь здесь, на Олимпиаде.

Если говорить о профессиональном и человеческом опыте, то в Шушене я получил невероятные эмоции. Там был апогей нашего сотрудничества с Уле-Эйнаром Бьёрндаленом, с которым мы плотно общаемся весь сезон. Он помогает с вопросами по подготовке лыж. Наше теплое общение началось еще с совместной работы в Китае.

Также там был личный сервисмен Уле-Эйнара Бьёрндалена — легендарный Ивар Моклен. Мы с ним здорово пообщались, поддерживаем связь. В Шушене мы несколько дней очень плотно работали с ним и Шуром Рете (норвежский лыжник), тестировали множество лыж, обсуждали сложности, с которыми они сталкиваются в разных условиях. Для меня это был огромный профессиональный рост и уникальный опыт общения с топ-специалистами.

Кроме того, Шушен — это крупнейший лыжный центр в мире с более чем 300 км трасс, невероятные виды и атмосфера. Жаль, что из-за плотного графика не удалось покататься больше.

Напомним, 13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россияне отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине, но по решению МОК индивидуальные атлеты могут выступить на Играх в нейтральном статусе (без флага и гимна). Так, два лыжника — Дарья Непряева и Савелий Коростелев прошли дополнительные проверки и получили официальные приглашения от МОК на Олимпиаду-2026. За их выступленим по возможности планирует наблюдать Николай Дундуков.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил юным российским спортсменам вернуться в международный спорт.