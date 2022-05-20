Участие в субботнике разбудило весну в душе спикера Петросовета Надежды Дрейзис

Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис рассказала, как участие в субботнике преобразило ее душу.

Надежда Дрейзис приняла участие в большом субботнике «Всегда готов!», посвященном 100-летию пионерской организации. Участники провели акцию в парке 50-летия Пионерии. Об этом спикер горсовета рассказала в соцсети.

Надежда Дрейзис убирала берег Неглинки и прилегающие площади, это произвело на нее впечатление.

«Друзья, быть всегда готовыми к таким необходимым нашему городу мероприятиям — это и полезно, и приятно. В эти дни люди сами выходят в свои дворы, на территории рядом, чтобы очистить их после долгой зимы. Когда принимаешь участие в таких коллективных, общественных событиях приходит яркое и радостное ощущение — весна в душе, весна вокруг!», — заявила Дрейзис.

Ранее сообщалось, что спикер горсовета Петрозаводска помогла вдове ветерана освободить гараж из снежного плена.