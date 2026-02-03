Участились случаи вооруженного нападения учеников в российских школах

Сегодня, 4 февраля, в красноярской школе восьмиклассница устроила пожар и напала с молотком на учеников с учителем. А накануне в Уфе девятиклассник пришел в школу с пневматическим оружием и стрелял в педагога.
В Красноярске в одном из учебных заведений сегодня, 4 февраля, произошел пожар, сообщил ТАСС.
Пожар в школе № 153 устроила ее ученица, восьмиклассница, которая сперва подожгла туалет, затем пошла в класс и стала обливать одноклассников бензином из бутылки и размахивать молотком.
Троих подростков доставили в ожоговый центр краевой больницы. Еще двое были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.
Школьница задержана, с ней проводятся следственные действия.
Ранее, 3 февраля, в Уфе девятиклассник пришел в школу с пневматическим оружием с целью напасть на нелюбимого им учителя истории, рассказала Комсомольская правда. В гимназии № 16 на третьем уроке школьник начал стрелять и ранил, по предварительной информации, преподавателя и взорвал несколько петард.
Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудникам и Росгвардии он был задержан, говорится в заявлении МВД по Республике Башкортостан.
По информации из соцсетей, оба подростка были нелюдимыми и объектами издевок, травли со стороны одноклассников.
