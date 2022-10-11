Участки под ИЖС и строительство административного здания уходят с молотка в Петрозаводске

В администрации карельской столицы сообщили о проведении аукционов на аренду трех земельных участков.

В петрозаводской мэрии проинформировали о назначении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Петрозаводского городского округа.

На аукцион выставлны три участка: на Ялгубском шоссе для ИЖС сроком аренды на 20 лет, в проезде Энергетиков для строительства административного здания предприятий, и по улице Свирская — для хранения автотранспорта.

Заявки принимаются до 17.00 вечера 19 января. Сам аукцион пройдет 24 января.

Подробнее о проведении аукционах и площадке смотрите на сайте петрозаводской администрации.