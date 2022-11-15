Участки под ИЖС со всеми коммуникациями будут выделять жителям Олонецкого района Карелии

Олонецкий район Карелии примет участие в программе по строительству инженерной инфраструктуры на участках под ИЖС для сельских жителей.

Об этом сообщил генеральный директор АО «Племенное хозяйство «Ильинское» Юрий Бурцев.

«В деревне Верховье в следующем году начнется реализация подобного проекта, и надеюсь, работники АПК нашего района также смогут стать получателями участков, оснащенных всей необходимой инфраструктурой для строительства индивидуального жилья», — написал Бурцев на своей странице ВКонтакте.

По его словам, проект Минсельхоза предусматривает подготовку площадок под компактную жилищную застройку для предоставления обустроенных участков жителям сел, в том числе работникам сельского хозяйства и социальной сферы. Первые такие площадки появились в деревне Толвуя Медвежьегорского района.