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Участковые избирательные комиссии открылись по всей Карелии

Новости. Общество
08:20, 01 Сентября 2022
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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За 10 дней до единого дня голосования 11 сентября приступили к работе все УИКи.

Всего в Карелии в организации и проведении выборов главы Карелии и ряда муниципальных избирательных кампаний в 10 районах республики и Суоярвском муниципальном округе задействованы 463 участковые избирательные комиссии. Голосование будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября. Об этом  сообщили в ЦИК Карелии.

С 31 августа заявление о голосовании по месту нахождения (система «Мобильный избиратель») можно подать не только в ТИК, МФЦ и через портал Госуслуг, но и через любую удобную участковую избирательную комиссию. На сегодняшний день уже подано почти 2 тысячи таких заявлений от жителей Карелии.

Кроме того, с 31 августа начался прием заявлений о голосовании на дому . Для этого избирателям нужна уважительная причина: состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком и т.д. Такое заявление можно подать через УИК или портал Госуслуги.

Со вчерашнего дня в УИК можно ознакомиться со списком избирателей и проверить информацию о себе. В случае обнаружения ошибки или неточности участковая избирательная комиссия обязана проверить сведения в течение 24 часов с момента обращения (в день голосования – в течение 2 часов).

Ранее сообщалось, сразу двое кандидатов на должность главы Республики Карелия отказались от дальнейшей предвыборной борьбы.

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