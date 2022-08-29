Участковые избирательные комиссии открылись по всей Карелии

За 10 дней до единого дня голосования 11 сентября приступили к работе все УИКи.

Всего в Карелии в организации и проведении выборов главы Карелии и ряда муниципальных избирательных кампаний в 10 районах республики и Суоярвском муниципальном округе задействованы 463 участковые избирательные комиссии. Голосование будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября. Об этом сообщили в ЦИК Карелии.

С 31 августа заявление о голосовании по месту нахождения (система «Мобильный избиратель») можно подать не только в ТИК, МФЦ и через портал Госуслуг, но и через любую удобную участковую избирательную комиссию. На сегодняшний день уже подано почти 2 тысячи таких заявлений от жителей Карелии.

Кроме того, с 31 августа начался прием заявлений о голосовании на дому . Для этого избирателям нужна уважительная причина: состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком и т.д. Такое заявление можно подать через УИК или портал Госуслуги.

Со вчерашнего дня в УИК можно ознакомиться со списком избирателей и проверить информацию о себе. В случае обнаружения ошибки или неточности участковая избирательная комиссия обязана проверить сведения в течение 24 часов с момента обращения (в день голосования – в течение 2 часов).

Ранее сообщалось, сразу двое кандидатов на должность главы Республики Карелия отказались от дальнейшей предвыборной борьбы.