Участковый помог вернуть пенсионерке деньги, которые она отдала нечестным продавцам в районе Карелии

Женщина случайно открыла дверь незнакомцам и стала жертвой обмана.

Жительница поселка Валдай Сегежского района открыла дверь незнакомцам и купила у них товары по завышенной цене. В результате 84-летняя женщина отдала ушлым торговцам 20 тысяч рублей. О том, что ее обманули, пенсионерка поняла спустя время и позвонила местному участковому Виктору Когелю.

Виктора Когеля местные жители хорошо знают. Он служит в органах внутренних дел около тридцати лет. Мужчина вместе с полицейскими помог разыскать группу торговцев в поселке и деньги пенсионерке вернули, сообщили в МВД Карелии. Пенсионерка очень обрадовалась и поблагодарила полицейских за отзывчивость и своевременность.