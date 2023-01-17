Участковый в Карелии поймал молодого воришку на крупных тратах

Молодого человека подозревают в краже у пожилой женщины.
Участковый одного из населенных пунктов Калевальского района заметил подозрительного молодого человека в необычном поведении.
Безработный и недавно судимый пьющий юноша стал интенсивно делать покупки, расплачиваясь крупными денежными купюрами.
Полицейский узнал, что деньги молодой мужчина украл к пожилой соседки, которая в силу возрастных особенностей ничего не осознавала.
Следователи восстановили картину происшествий. Молодой человек иногда обращался к престарелой соседке с просьбой пустить его к себе вскипятить воду в чайнике. В его квартире электричество было отключено из-за неуплаты. Январским вечером он оказался в её квартире под тем же предлогом, и заодно решил поискать там ценные вещи.
В ящике тумбочки он нашел кошелек со множеством крупных купюр. Решив, что она не вспомнит, сколько точно скопила, гость, по версии полиции, похитил пять тысяч рублей. Потом - еще 20 тысяч рублей.
Уголовное дело о краже направлено в суд, рассказали в МВД Карелии.
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