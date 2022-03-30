Участковый в районе Карелии расчистила тропинку к сараю для одинокой пенсионерки

В Олонецком районе участковому уполномоченному полиции удалось оперативно решить бытовой вопрос, сообщили в МВД Карелии.

Работа участковых уполномоченных полиции, особенно в глубинках Карелии, очень многогранна. Помимо выявления и раскрытия преступлений, они проводят профилактические беседы, разбирают семейные споры, а иногда принимают участие в решении хозяйственных вопросов.

Так, в середине марта участковый уполномоченный полиции Олонецкого района Светлана Рубец совершала обход административного участка и решила навестить пожилую женщину, которая живет одна.

Жительница деревни, давно перешагнувшая 80-летний рубеж, пожаловалась, что на её участке снегом засыпало тропинку, ведущую к сараю. В силу преклонного возраста она не смогла расчистить её своими силами и попросила о помощи.

Сотрудница полиции оперативно отреагировала на просьбу: она сама приняла участие в очистке тропинки, а также привлекла к работе соседей. В знак благодарности хозяйка угостила всех чаем с пирогами.