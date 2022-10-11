Участковый в районе Карелии спас пенсионерку от мошенников, пообещавших полмиллиона от прокуратуры

В Пряжинском районе участковый по просьбе родственников пожилой женщины встал на пути мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции Пряжинского района поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила, что её 75-летняя мать, скорее всего, попалась на уловку аферистов и собирается отдать им деньги. Сама женщина переубедить её не смогла и попросила помощи у полицейских.

Участковый незамедлительно направился к пожилой женщине домой. В доверительной беседе она рассказала, что произошло.

Как выяснилось, пенсионерке позвонили якобы из прокуратуры и сообщили, что она выиграла 500 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, требовалось заплатить налог – 34 тысячи рублей. Такой суммы у женщины не оказалось, тогда собеседник рекомендовал взять кредит. Она уже собралась в банк, но в этот момент пришел участковый.

Сотрудник полиции разъяснил, что такие звонки поступают исключительно от мошенников и рассказал о самых распространенных схемах обмана. Благодаря своевременному вмешательству пожилая жительница Пряжинского района не пострадала и не понесла финансовые убытки.