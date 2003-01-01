Участковым предложили платить по три миллиона рублей за переезд в деревню

В России предложили создать социальную программу «Земский участковый» по аналогии с программами «Земский учитель» или «Земский доктор».

Предложение прозвучало на пленарном заседании палаты регионов сегодня, 8 октября. Его озвучил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Хапочкин, сообщает Парламентская газета.

- Участковые уполномоченные регулярно сталкиваются с кадровым дефицитом, особенно в сельской местности и малых городах. Так, в Сахалинской области некомплект сегодня составляет 29%. Основные причины — низкое денежное довольствие, что подрывает престиж службы и ведет к массовым увольнениям, — отметил Хапочкин.

По словам сенатора, Сахалинская областная дума выступила с предложением создать федеральную социальную программу «Земский участковый». Предлагается выдавать участковым единовременную выплату в три миллиона рублей участковым, если они переезжают в рабочий поселок, деревню, поселок городского типа или малый город с населением до 50 тысяч человек. Также компенсировать им расходы на переезд и аренду жилья и так далее.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что дефицит кадров есть и в больших городах, в том числе и Москве.

— Нужно в целом сосредоточить внимание на институте участковых уполномоченных, на работе с зарплатами, жильем, мерами соцподдержки, а не только отдельно брать какой-то сегмент.

По словам спикера Совфеда, все описанные выше меры можно внедрять и на региональном уровне. Добавим, что в Карелии также есть дефицит участковых. Примерно это 45%.

