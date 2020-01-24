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Пьяный участник драки у кафе "Мангал" в Петрозаводске сбил человека на машине

Новости. Криминал
13:20, 25 Января 2020
фото: Видео компании "Ситилинк" / скриншот
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В МВД по Карелии сообщили о наезде на человека, который произошел после драки на Древлянке.

Сегодня ночью рядом с кафе "Мангал" на Древлянке произошла драка с участием нескольких человек.

Как сообщили в полиции корреспонденту "Столицы на Онего", после драки один из участников конфликта, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля "Hover" и совершил наезд на человека.

Пострадавший - мужчина 28 лет - обратился в больницу. У него диагностирован ушиб стопы. 

В отношении совершившего наезд водителя составлен протокол за управление машиной в нетрезвом виде.

Видео драки у "Мангала" можно увидеть здесь.

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