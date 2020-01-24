Пьяный участник драки у кафе "Мангал" в Петрозаводске сбил человека на машине

В МВД по Карелии сообщили о наезде на человека, который произошел после драки на Древлянке.
Сегодня ночью рядом с кафе "Мангал" на Древлянке произошла драка с участием нескольких человек.
Как сообщили в полиции корреспонденту "Столицы на Онего", после драки один из участников конфликта, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля "Hover" и совершил наезд на человека.
Пострадавший - мужчина 28 лет - обратился в больницу. У него диагностирован ушиб стопы.
В отношении совершившего наезд водителя составлен протокол за управление машиной в нетрезвом виде.
Видео драки у "Мангала" можно увидеть здесь.
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