Пьяный участник драки у кафе "Мангал" в Петрозаводске сбил человека на машине

В МВД по Карелии сообщили о наезде на человека, который произошел после драки на Древлянке.

Сегодня ночью рядом с кафе "Мангал" на Древлянке произошла драка с участием нескольких человек.

Как сообщили в полиции корреспонденту "Столицы на Онего", после драки один из участников конфликта, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля "Hover" и совершил наезд на человека.

Пострадавший - мужчина 28 лет - обратился в больницу. У него диагностирован ушиб стопы.

В отношении совершившего наезд водителя составлен протокол за управление машиной в нетрезвом виде.

Видео драки у "Мангала" можно увидеть здесь.