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Участник фестиваля «Ruskeala Symphony» выступил в Сортавала

Новости. Культура
12:00, 22 Июля 2025
фото: © Тимур Халиуллин / VK

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Музыкант из Белгорода Тимур Халиуллин сыграл на органе в Лютеранском храме в городе Сортавала.

Музыкант и популяризатор органной и карильонной музыки Тимур Халиуллин выступил в воскресенье в Лютеранском храме города Сортавала. Традиционно он записал ролик с рассказом о месте, где играет и о самом инструменте. К слову, по словам Тимура, в России более 160 инструментов.



— Инструмент в Лютеранском храме изготовил известный органный мастер Сергей Грохалинский. Он не только восстанавливает, реставрирует и строит живые духовые органы, но и создает свои цифровые модели, — рассказал музыкант.

Напомним, на фестивале Тимур выступил с карильоном. Необычный инструмент, состоящий из клавиатуры колоколов, самый большой из которых весит тонну, привезли с юга на автомобиле. Это единственный мобильный карильон в России. Как рассказал «Столице на Онего» Тимур, На нем можно разложить любую мелодию: сымитировать православный звон, звучание роялей, челесты, даже оркестровую фактуру и полифонию можно исполнять с лихвой.

— У нас две ноги, два кулака, играют кулаками, не пальцами, и пальцем и ладонью, получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть точек соприкосновения, этого более чем достаточно, чтобы на грузном тембре колоколов сыграть, допустим, полифонию из трех-четырех голосов, — говорит музыкант.

Это старинный инструмент, который в Россиию привез Петр I. Но карильоны из-за пожаров были утрачены. Сейчас в стране 4 карильона и с помощью таких музыкантов, как Тимур Халиуллин, о нем вспоминают. 

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