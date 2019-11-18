Участник массового ДТП в Петрозаводске разбил голову (ФОТО и ВИДЕО)

В групповом ДТП 18 ноября пострадали три человека, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 12.18 на пересечении пр. А. Невского и ул. Л. Толстого столкнулись автомобили Mazda, Chevrolet Lacetti и Chance.

По информации ГИБДД, пострадали три человека из автомобилей Mazda и Chevrolet Lacetti.

Водитель Mazda разбил голову, сообщил журналист "Столицы на Онего" с места происшествия. Очевидцы отметили, что он двигался с большой скоростью.

Видео с места ДТП запечатлела камера "Сампо.ру".