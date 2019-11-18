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Новости. Происшествия
13:27, 18 Ноября 2019
фото: © Столица на Онего

Участник массового ДТП в Петрозаводске разбил голову (ФОТО и ВИДЕО)

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В групповом ДТП 18 ноября пострадали три человека, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 12.18 на пересечении пр. А. Невского и ул. Л. Толстого столкнулись автомобили Mazda, Chevrolet Lacetti и Chance. 

По информации ГИБДД, пострадали три человека из автомобилей Mazda и Chevrolet Lacetti. 

Водитель Mazda  разбил голову, сообщил журналист "Столицы на Онего" с места происшествия. Очевидцы отметили, что он двигался с большой скоростью. 

 Видео с места ДТП запечатлела камера "Сампо.ру".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-11-18 15:08:15
светофор там нужен, срочно!!!!!!!!!!!!
MIRKO-KAREL
2019-11-18 14:40:31
По видео 4 авто вроде!
Горожанин
2019-11-18 13:39:44
Куда спешим?! Разве безопасность не важнее?
Беня
2019-11-18 14:56:56
Горожанин, когда у человека между ушей слошная кость, слово "опастность" это пустой звук. Блин, опять "печатный" палец разболелся, все завязываю увещевать...
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