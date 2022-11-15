Участник пьяной драки в поселке Карелии вызвал полицию, перед тем как воткнуть нож в шею знакомому

В Сортавальском районе полицейские, приехавшие на вызов, успели спасти мужчину с перерезанным горлом, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 ноября в одной из квартире дома поселка Лахденкюля 65-летний местный житель распивал спиртные напитки со своим знакомым.

В момент выяснения отношений между ними завязалась драка, обвиняемый успел вызвать на помощь наряд полиции. Во время продолжения конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый, решив убить знакомого, ударил его ножом в шею.

Смерть потерпевшего не наступила, поскольку прибывшие по вызову сотрудники полиции вызвали врачей, раненому своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Вину в совершении преступления обвиняемый признал.

Следствие продолжается.