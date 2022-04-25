Участник «спецоперации» на живца в Карелии взял в кредит 1 млн рублей и отдал мошенникам

Житель Кемского района стал очередной жертвой телефонных мошенников.

По сообщению МВД Карелии, за минувшие сутки зарегистрированы два факта телефонного мошенничества в Кемском районе.

Так, тревожный звонок поступил и 34-летнему мужчине. Якобы от работника финансового учреждения он узнал, что по его счетам проводятся неправомерные транзакции, но не поверил этому и, пригрозив полицией, завершил разговор. Спустя время ему перезвонили с городского номера районной прокуратуры. Звонивший заверил жителя Кеми, что тот действительно стал жертвой мошенничества, и дело находится под особым контролем. Мужчину убедили стать участником «спецоперации» по поиску преступника «на живца». Под четким руководством собеседника, он отправился в банк и взял в кредит 1 млн рублей. Затем через мессенджер ему прислали данные для оформления электронной банковской карты, на которую он перечислил всю сумму. На этом разговор закончился, больше на связь с ним никто не выходил.

Другой потерпевших, 41-летний житель Кеми, обратился в полицию после того, как перевел на неизвестные номера 100 000 рублей. Мужчина рассказал, что ему позвонили якобы из банка и сообщили, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы предотвратить неправомерную операцию, требовалось самостоятельно взять в банке такую же сумму, а затем перечислить деньги на «безопасный» счёт. Он это выполнил и только потом догадался, что его обманули.

В настоящее время по обоим фактам преступной деятельности возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, в Карелии пенсионер заплатил мошенникам за «освобождение» сына.