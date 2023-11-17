Участник спецоперации провел занятие в Сортавальском колледже

Сергей Чернобай рассказал студентам о себе, боевых товарищах и военных буднях.

Социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества", участник СВО, Сергей Чернобай встретился со студентами Сортавальского колледжа. Он провел для студентов урок патриотического воспитания. Об этом рассказали в группе карельского филиала фонда «Защитники Отечества» в соцсетях.

Социальный координатор рассказал о себе, боевых товарищах и военных буднях, а также о большой любви к Родине и соотечественникам, желании защитить родных и близких людей, мужестве и героизме российских солдат. Во время урока вместе с педагогами и студентами поговорили о методах информационных войн, истории Афганской войны и чеченских конфликтов, причинах специальной военной операции.

«Студенты увлеченно слушали уважаемого гостя, активно вступали с ним в диалог, высказывали свою точку зрения», - рассказали в карельском филиале фонда «Защитники Отечества».

Сергей Чернобай служил в Афганистане, дважды был в зоне СВО. У ребят была возможность узнать историю из уст человека, который принимал участие в знаковых событиях.