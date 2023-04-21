Участник СВО из Сортавалы: «Знаю, как важна помощь для наших ребят»

Андрей Юганов поблагодарил всех жителей Карелии и региональное отделение «Единой России» за поддержку военнослужащих.

Слова благодарности житель Сортавалы, депутат городского совета Андрей Юганов высказал на конференции Карельского регионального отделения «Единой России», которая прошла в Петрозаводске. Он отметил, что партия с первых дней специальной военной операции проводит огромную работу, чтобы поддержать наших бойцов и жителей Донбасса.

«Волонтерский центр партии в Карелии стал центром притяжения многих и многих жителей республики, которые помогают нашим военнослужащим. Практически еженедельно Карелия отправляет то, что дополнительно необходимо нашим бойцам на передовой: от экипировки и снаряжения до нужных в быту вещей и оборудования. По своему личному опыту участия в СВО знаю, как важна такая помощь для наших ребят. Важна не только потому, что она в буквальном смысле спасает жизни бойцов на передовой, но и потому, что ребята чувствуют и понимают: о них заботятся, их ждут, за ними и вместе с ними вся наша огромная страна и родная Карелия. Каждая весточка из дома, каждое письмо, написанное даже незнакомыми людьми - школьниками, студентами, юными волонтерами - согревают сердце и придают сил», - сказал Андрей Юганов.

Он также особенно поблагодарил добровольцев, которые лично отвозят гуманитарные грузы в район СВО.

Напомним, Андрей Юганов осенью 2022-го отправился добровольцем на специальную военную операцию, получил ранение. Вернувшись в родной город, организовал сбор помощи для бойцов СВО. В апреле 2023 года одержал победу на довыборах в Совет Сортавальского городского поселения. За кандидата от «Единой России» Андрея Юганова проголосовали 95% пришедших на участки избирателей.